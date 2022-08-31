- 31 Ağu 2022 - 16:17

Mahkum'un İkinci Sezonu için Nefesler Tutuldu! 2. sezon fragmanı yayınlandı...

FOX’un sevilen dizisi “Mahkum” ikinci sezonuyla yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonuyla izleyiciyi hayran bırakan dizi, kadrosuna birbirinden başarılı isimler katmaya devam ediyor.

MF Yapım imzalı dizide; Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Hayal Köseoğlu, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal'a bu sezon; Gökçe Eyüboğlu (Giryan), Seda Türkmen (Ayşe), Nazlı Bulum (Eylül), Mehmet Bozdoğan (Mami), Mine Kılıç (Defne), Sarp Aydınoğlu (Zeyat), Cem Söküt (Fukara) ve Erdal Küçükkömürcü (Dadaloğlu) karakterleriyle eşlik edecekler.

YENİ SEZON TANITIMI YAYINDA!

Yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli’nin oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in kaleme aldığı “Mahkum”un yeni sezon tanıtımı yayınlandı, ikinci sezonuyla da izleyicileri ekrana kilitleyeceğinin sinyallerini verdi.

Mahkum”, ikinci sezonuyla yakında FOX’ta.

31 Ağu 2022 - 16:17 - Dizi Fragmanları

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