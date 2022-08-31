- 31 Ağu 2022 - 19:03

Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Rezil Edecek Şok Açıklamalar! Burnundan Fitil Fitil Gelmiş; Söyledikleri İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki…

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra’yla yeniden boşanma kararı alan Selin Ciğeri’nin yapmış olduğu açıklama sosyal medyayı salladı! Gökhan Çıra’yı rezil ettiğine dair yorumlar alan Selin Ciğerci, adeta evliliklerinin burnundan fitil fitil geldiğini gösterdi! Öyle bir açıklama yaptı ki, söyledikleri inanılır gibi değil! Peki, Selin Ciğerci nasıl bir açıklamada bulundu?

Son olarak Tuzlaspor’da forma giyen Gökhan Çıra, daha sonra işletme açmıştı. Gökhan Çıra’yla 2019 yılında çok konuşulacak bir düğünle dünya evine giren Selin Ciğerci, günlerce konuşulmuştu. 2021 yılında evliliklerinde patlak veren krizle birlikte boşanma kararı alan Selin Ciğerci, milyonların şok içerisinde kalmasına neden olmuştu!

Çok geçmeden yeniden evlenme kararı alan ikiliden Gökhan Çıra ise “Beni affet!” açıklamasında bulunmuştu! Yeniden boşanmaya karar veren Selin Ciğerci’nin evlilik hakkında yapmış olduğu açıklamalar herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Ağu 2022 - 19:03 Ankara- Yaşam

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