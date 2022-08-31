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31 Ağu 2022 - 19:03

Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Rezil Edecek Şok Açıklamalar! Burnundan Fitil Fitil Gelmiş; Söyledikleri İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki…

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra’yla yeniden boşanma kararı alan Selin Ciğeri’nin yapmış olduğu açıklama sosyal medyayı salladı! Gökhan Çıra’yı rezil ettiğine dair yorumlar alan Selin Ciğerci, adeta evliliklerinin burnundan fitil fitil geldiğini gösterdi! Öyle bir açıklama yaptı ki, söyledikleri inanılır gibi değil! Peki, Selin Ciğerci nasıl bir açıklamada bulundu?