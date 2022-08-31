Türkiye’de Satılan Elektrikli Otomobiller Hangileri? Güncel Fiyat Listesi Ne Kadar? İşte Türkiye’deki Elektrikli Otomobiller ve Ağustos Ayı Fiyat Listesi!
Sıfır elektrikli araçlarda ÖTV Vergisinin kaldırılacağı haberi sonrasında sıfır araç satın almayı düşünenler elektrikli araçlara yönelirken ülkemizde satışa sunulan elektrikli araçlar ve fiyat listeleri merak konusu oldu. İşte ülkemizdeki sıfır elektrikli otomobiller ve fiyat listeleri.
Günümüz dünyası ve ülkemizde otomobil piyasasında elektrikli araçlara yönelim hızla sürerken, ülkemizdeki satışa sunulan elektrikli otomobiller ve fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Hiçbir akaryakıtın kullanılmadığı ve sadece elektrik enerjisi ile yol alan bu araçlar, fosil yakıt kullanımını azaltması hem de maliyette yaşanan azalma ile çokça tercih ediliyor. Şarj edilen tek bir depo ile 600 ile 900 kilometre arasında yol alma imkânı sunan elektrikli araçlarda performans konusu da oldukça şaşırtır derecede yüksek. Yakıtı sadece elektrik olan bu araçların yol üzeri şarj istasyonları da günden güne artmakta. Önümüzdeki on yıl içerisinde tamamen elektrikli araçlara geçilmesi ve şarj istasyonlarının oldukça yaygın olması da uzmanlar tarafından öngörülüyor. İşte ülkemizdeki elektrikli araçlar ve fiyat listesi.
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31 Ağu 2022 - 16:17 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.