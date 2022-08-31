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31 Ağu 2022 - 19:09

Masterchef’ten Yarışmasında (BUGÜN) Dokunulmazlık Oyunu İfşa Oldu! Acun Medya Resti Çekti! Hint Mutfağını Kazanan Takım Belli Oldu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten yine bir ifşa bombası patlak verdi! Tüylerin ürperdiği Masterchef’te Acun Medya’nın en sonunda kapıları kilitleyip çekim yapacağına dair yorumlar yapıldı! Kazanan takımın hangisi olduğu ise büyük bir merak konusu oldu! Peki, Masterchef yarışmasının kazanan takımı hangisi oldu?