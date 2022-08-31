Batı Nil Virüs Enfeksiyonu Nedir? Nasıl Bulaşır? Batı Nil Virüsü Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Nedir?
Dünya salgın hastalıklarının arasında son zamanlarda popüler olan hastalıklardan biri de Batı Nil Virüsü. Peki, Batı Nil Virüsü nedir? Nasıl bulaşır? Kişiden kişiye aktarılır mı? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nedir? İşte merak edilen tüm detaylar…
Dünya genelinde görülen Koronavirüs ve Maymun çiçeği gibi birçok salgın hastalığın aktif şekilde söz konusu olduğu son yıllarda her geçen gün bu hastalıklara yenisi eklenmektedir. İnsanlar arasında hemen hemen dünyanın her yerinden her türlü insana rahatlıkla bulaşabilen bu hastalıklardan biri de Batı Nil virüsü. Mikroorganizmalar yoluyla bulaşan bu hastalıklara nazaran Batı Nil virüsü Culex cinsi sivrisineklerden bulaşmaktadır. Culex türü sivrisineklerin taşıdığı bu enfeksiyon ısırılan kişiye bulaşırken tahmin edilebileceği gibi vücuttaki bağışıklık ve sinir sistemini çökerten etkilerde bulunmaktadır. Batı Nil virüsü ise sadece sivrisineklerden değil yabani hayvanlardan da bulaşabilmektedir. Batı Nil virüsü ile ilgili merak edilen diğer detaylar ise şu şekilde.
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31 Ağu 2022 - 17:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.