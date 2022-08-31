Yargı Dizisinin Nevası Başak Gümülcinelioğlu Bornozlu Paylaşımıyla Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymedi; Göbeğinden Bacağına Kadar Dekoltesini Sergiledi!

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin çekimleri, bu sabah itibariyle başlamıştı. İkinci sezon için yavaş yavaş hazırlıklara başlayan Yargı dizisinin ilk sezonunda etkili bir isim Hakim Neva’ya hayat veren Başak Gümülcinelioğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bornozlu paylaşımla resmen nefesleri kökten kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!