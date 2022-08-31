- 31 Ağu 2022 - 19:11

Yargı Dizisinin Nevası Başak Gümülcinelioğlu Bornozlu Paylaşımıyla Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymedi; Göbeğinden Bacağına Kadar Dekoltesini Sergiledi!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Neva Hakim karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu’nun bornozlu paylaşımları yürekleri hop hop hoplattı! İçine iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen Başak Gümülcinelioğlu, göbeğinden bacağına kadar inen dekoltesiyle hayranlarını büyüledi! Birçok kişi Başak Gümülcinelioğlu’nun bu pozlarına “Savcım görse aşık olur” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin çekimleri, bu sabah itibariyle başlamıştı. İkinci sezon için yavaş yavaş hazırlıklara başlayan Yargı dizisinin ilk sezonunda etkili bir isim Hakim Neva’ya hayat veren Başak Gümülcinelioğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bornozlu paylaşımla resmen nefesleri kökten kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Ağu 2022 - 19:11 Ankara- Yaşam

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Yargı Dizisinin Nevası Başak Gümülcinelioğlu Bornozlu Paylaşımıyla Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymedi; Göbeğinden Bacağına Kadar Dekoltesini Sergiledi! mask
Yargı Dizisinin Nevası Başak Gümülcinelioğlu Bornozlu Paylaşımıyla Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymedi; Göbeğinden Bacağına Kadar Dekoltesini Sergiledi!
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