Banu Alkan, “Dolandırıcı” Denilen Sevgilisi Hakkında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Çıtır Koca Sevdası Başına Bela Olmuş” Dedikleri Çılgına Çevirdi! Meğer…

Afrodit lakabıyla bilinen Banu Alkan, ilk kez 17 yaşında evli ve zengin bir iş insanı olan Gürbüz Hanif’e aşık olmuştu. 20 yıl boyunca devam eden bu aşk, Gürbüz Hanif’in kanser nedeniyle vefat etmesinden dolayı bitmişti. Yıllar sonra Kemal Yıldız’a aşık olan Banu Alkan, bu kez çok sert bir açıklamada bulundu!

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