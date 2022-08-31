- 31 Ağu 2022 - 17:55 G: 31 Ağu 2022 - 18:08

Banu Alkan, “Dolandırıcı” Denilen Sevgilisi Hakkında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Çıtır Koca Sevdası Başına Bela Olmuş” Dedikleri Çılgına Çevirdi! Meğer…

Evlilik hazırlığında olan Banu Alkan, en sonunda sessizliğini çok fena bir biçimde bozdu! “Dolandırıcı” iddialarına yanıt veren Alkan, açtı ağzını yumdu gözünü! Sözlerini duyan birçok kişi ise “Çıtır koca sevdası başına bela olmuş” yorumlarında bulundular! Dedikleriyle adeta çılgına çeviren Banu Alkan, sosyal medyanın ayağa kalkmasına neden oldu!

Afrodit lakabıyla bilinen Banu Alkan, ilk kez 17 yaşında evli ve zengin bir iş insanı olan Gürbüz Hanif’e aşık olmuştu. 20 yıl boyunca devam eden bu aşk, Gürbüz Hanif’in kanser nedeniyle vefat etmesinden dolayı bitmişti. Yıllar sonra Kemal Yıldız’a aşık olan Banu Alkan, bu kez çok sert bir açıklamada bulundu!

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31 Ağu 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

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