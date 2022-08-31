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31 Ağu 2022 - 19:15

Masterchef Danilo Şefin O Hareketleri Geceye Damga Vurdu! Acun Ilıcalı Bu Görüntülerden Sonra Şefe Sert Uyarı Verebilir! “İtalya’ya Kadar Yolun Var!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olmayacak bir olay daha yaşandı! Yarışmacının yakasına yapışan Danilo Zanna, herkesi şok etti! Acun Ilıcalı’nın bu görüntülerden sonra Danilo Şefi evine paket edeceği gündeme geldi! 5 yıldır ilk kez böyle bir muamele yaşayan yarışmacı ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…