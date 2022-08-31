Masterchef Danilo Şefin O Hareketleri Geceye Damga Vurdu! Acun Ilıcalı Bu Görüntülerden Sonra Şefe Sert Uyarı Verebilir! “İtalya’ya Kadar Yolun Var!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olmayacak bir olay daha yaşandı! Yarışmacının yakasına yapışan Danilo Zanna, herkesi şok etti! Acun Ilıcalı’nın bu görüntülerden sonra Danilo Şefi evine paket edeceği gündeme geldi! 5 yıldır ilk kez böyle bir muamele yaşayan yarışmacı ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecekti. Yarışmanın son bölümünde yarışmacılar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı temsil edecek yemekler çıkartmak için kıyasıya savaş vermişti. “7 bölge 7 yemek” adı altında hazırlanan yemekler şeflere sunulmuştu. Kırmızı takım üstün bir şekilde Mavi takımı ezmişti çünkü Mavi takımın hazırlamış olduğu 7 yemekten bir tanesi bile geçer not almamıştı! Yeni bölümde ise Danilo Zanna’nın yarışmacının yakasına yapışması ortalığı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.