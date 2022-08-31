51'lik Seren Serengil Minicik Eteğiyle 18’lik Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı! Bacak Bacak Üstüne Atıp Çok Canlar Yaktı… “Aman Seren Hanım!”

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto tarafından ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz, kısa ir süre önce sezonu başlatmıştı. Seren Serengil’in birbirinden ilginç yorumları ve analizleri ise magazin gündemine yeniden şekil veriyordu. Bu sabah ekranlara gelen bölümde; İbrahim Tatlıses, Uraz Kaygırlaroğlu ve Serdar Ortaç hakkında çok vurucu açıklamalarda bulunan Seren Serengil’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu mini etekli paylaşımı nefesleri kesti! İşte merak edilenler…

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