51'lik Seren Serengil Minicik Eteğiyle 18’lik Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı! Bacak Bacak Üstüne Atıp Çok Canlar Yaktı… “Aman Seren Hanım!”
Söylemezsem Olmaz programında yıllardır yorumculuk yapan Seren Serengil, minicik eteğiyle 18’lik genç kızları çatır çatır çatlattı! Bacak bacak üstüne atıp çok canlar yakan Seren Serengil, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı! Yeşiller içerisindeki Seren Serengil’in o hallerini görenler, “Aman Seren Hanım! Neler yapıyorsunuz böyle” demeden duramadı! İşte Seren Serengil’in çok konuşulan o pozları…
Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto tarafından ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz, kısa ir süre önce sezonu başlatmıştı. Seren Serengil’in birbirinden ilginç yorumları ve analizleri ise magazin gündemine yeniden şekil veriyordu. Bu sabah ekranlara gelen bölümde; İbrahim Tatlıses, Uraz Kaygırlaroğlu ve Serdar Ortaç hakkında çok vurucu açıklamalarda bulunan Seren Serengil’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu mini etekli paylaşımı nefesleri kesti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.