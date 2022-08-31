- 31 Ağu 2022 - 22:35

51'lik Seren Serengil Minicik Eteğiyle 18’lik Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı! Bacak Bacak Üstüne Atıp Çok Canlar Yaktı… “Aman Seren Hanım!”

Söylemezsem Olmaz programında yıllardır yorumculuk yapan Seren Serengil, minicik eteğiyle 18’lik genç kızları çatır çatır çatlattı! Bacak bacak üstüne atıp çok canlar yakan Seren Serengil, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı! Yeşiller içerisindeki Seren Serengil’in o hallerini görenler, “Aman Seren Hanım! Neler yapıyorsunuz böyle” demeden duramadı! İşte Seren Serengil’in çok konuşulan o pozları…

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto tarafından ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz, kısa ir süre önce sezonu başlatmıştı. Seren Serengil’in birbirinden ilginç yorumları ve analizleri ise magazin gündemine yeniden şekil veriyordu. Bu sabah ekranlara gelen bölümde; İbrahim Tatlıses, Uraz Kaygırlaroğlu ve Serdar Ortaç hakkında çok vurucu açıklamalarda bulunan Seren Serengil’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu mini etekli paylaşımı nefesleri kesti! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

31 Ağu 2022 - 22:35 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel’e Hamilelik Tokadı! Instagram’da Yorumlar Arka Arkaya; Tek Bir Kare Her Şeyi İfşaladı! Mavi’den Sonra Bir İlk Yaşanacak! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel’e Hamilelik Tokadı! Instagram’da Yorumlar Arka Arkaya; Tek Bir Kare Her Şeyi İfşaladı! Mavi’den Sonra Bir İlk Yaşanacak! Neler Oluyor?
Esra Ezmeci Skandalları Bitmek Bilmiyor! “Kocamı Kardeşimle Aldatıyorum!” Sözleri Mideleri Bulandırdı... Dur Artık! Neler Oluyor? mask
Esra Ezmeci Skandalları Bitmek Bilmiyor! “Kocamı Kardeşimle Aldatıyorum!” Sözleri Mideleri Bulandırdı... Dur Artık! Neler Oluyor?
Simge Sağın’dan Pop Dünyasını Sallayacak Açıklama! "Herkesin Sevdiği bir Sanatçı Yıllarca Önümü Kesti!" Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor... mask
Simge Sağın’dan Pop Dünyasını Sallayacak Açıklama! "Herkesin Sevdiği bir Sanatçı Yıllarca Önümü Kesti!" Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor...
Seda Sayan’ın Eski Kocasının Son Hali İnanılır Gibi Değil! “Seda’dan Sonra Bir Değişik Olmuş!” Değişimini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor! mask
Seda Sayan’ın Eski Kocasının Son Hali İnanılır Gibi Değil! “Seda’dan Sonra Bir Değişik Olmuş!” Değişimini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor!
Yargı Dizisinin Nevası Başak Gümülcinelioğlu Bornozlu Paylaşımıyla Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymedi; Göbeğinden Bacağına Kadar Dekoltesini Sergiledi! mask
Yargı Dizisinin Nevası Başak Gümülcinelioğlu Bornozlu Paylaşımıyla Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymedi; Göbeğinden Bacağına Kadar Dekoltesini Sergiledi!
Masterchef Danilo Şefin O Hareketleri Geceye Damga Vurdu! Acun Ilıcalı Bu Görüntülerden Sonra Şefe Sert Uyarı Verebilir! “İtalya’ya Kadar Yolun Var!” mask
Masterchef Danilo Şefin O Hareketleri Geceye Damga Vurdu! Acun Ilıcalı Bu Görüntülerden Sonra Şefe Sert Uyarı Verebilir! “İtalya’ya Kadar Yolun Var!”
Seda Sayan’ın “Öz Kızım” Dediği Solmaz Çiros Durmak Nedir Bilmiyor! Türkiye’yi Ayağa Kaldırdı; Yaptı Yine Yapacağını… “Yazık Günah!” mask
Seda Sayan’ın “Öz Kızım” Dediği Solmaz Çiros Durmak Nedir Bilmiyor! Türkiye’yi Ayağa Kaldırdı; Yaptı Yine Yapacağını… “Yazık Günah!”
Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı Boşandığı Eski Eşine Sözleri Şok Etti! Yanağından Makas Aldı, Sevgilisine Gönderme Yaptı! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı Boşandığı Eski Eşine Sözleri Şok Etti! Yanağından Makas Aldı, Sevgilisine Gönderme Yaptı! Sosyal Medya Sallanıyor!
Petek Dinçöz’ün Hamilelik Açıklamasıyla Ortalığı Karıştırmıştı! Deniz Kenarındaki Balayı Pozları Yürekleri Hoplattı! “Evlenmek En Çok Sana Yaradı!” Beyazlar İçerisinde… mask
Petek Dinçöz’ün Hamilelik Açıklamasıyla Ortalığı Karıştırmıştı! Deniz Kenarındaki Balayı Pozları Yürekleri Hoplattı! “Evlenmek En Çok Sana Yaradı!” Beyazlar İçerisinde…
Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Rezil Edecek Şok Açıklamalar! Burnundan Fitil Fitil Gelmiş; Söyledikleri İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… mask
Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Rezil Edecek Şok Açıklamalar! Burnundan Fitil Fitil Gelmiş; Söyledikleri İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
51'lik Seren Serengil Minicik Eteğiyle 18’lik Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı! Bacak Bacak Üstüne Atıp Çok Canlar Yaktı… “Aman Seren Hanım!” mask
51'lik Seren Serengil Minicik Eteğiyle 18’lik Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı! Bacak Bacak Üstüne Atıp Çok Canlar Yaktı… “Aman Seren Hanım!”
Sony Türkiye’de de PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı! PlayStation 5 2022 Güncel Fiyatı Ne Kadar? mask
Sony Türkiye’de de PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı! PlayStation 5 2022 Güncel Fiyatı Ne Kadar?
Hande Erçel’e Hamilelik Tokadı! Instagram’da Yorumlar Arka Arkaya; Tek Bir Kare Her Şeyi İfşaladı! Mavi’den Sonra Bir İlk Yaşanacak! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel’e Hamilelik Tokadı! Instagram’da Yorumlar Arka Arkaya; Tek Bir Kare Her Şeyi İfşaladı! Mavi’den Sonra Bir İlk Yaşanacak! Neler Oluyor?
BİM’de A’dan Z’ye Dev İndirim Başlıyor! Cuma Gününe Özel Kampanya! Aktüel Ürünleri Görenler Koşa Koşa Bim’e Gidiyor! İşte Bim 2 Eylül Kataloğu... mask
BİM’de A’dan Z’ye Dev İndirim Başlıyor! Cuma Gününe Özel Kampanya! Aktüel Ürünleri Görenler Koşa Koşa Bim’e Gidiyor! İşte Bim 2 Eylül Kataloğu...
Masterchef’in Yeni Bölümü Full Kavga! Herkes Birbirine Girdi; Mehmet Şef Yine “Özür Dile” Diye Bağıracak! Fatma Nur Başlattı, Ortalık Karıştı! mask
Masterchef’in Yeni Bölümü Full Kavga! Herkes Birbirine Girdi; Mehmet Şef Yine “Özür Dile” Diye Bağıracak! Fatma Nur Başlattı, Ortalık Karıştı!
Ölüm Sayısı Artıyor! Batı Nil Virüs Enfeksiyonu Nedir? Nasıl Bulaşır? Batı Nil Virüsü Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Var Mı? mask
Ölüm Sayısı Artıyor! Batı Nil Virüs Enfeksiyonu Nedir? Nasıl Bulaşır? Batı Nil Virüsü Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Var Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL