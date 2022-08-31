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31 Ağu 2022 - 22:25

Serenay Sarıkaya Dantelli Bikinisiyle Sırılsıklam Paylaştı! Kusursuz Bacakları, 0 Hata Fiziği, İncecik Beli… “İşte Kerem Bürsin’i Pişman Ettirecek O Poz”

Yakın zamanda ekranlara Şahmeran dizisiyle dönecek olan Serenay Sarıkaya’nın tatil pozları yine kalpleri yerinden çıkardı. Dantelli, siyah bir bikini giyen Serenay Sarıkaya, sırılsıklam halleriyle başları döndürdü! Kusursuz bacakları, 0 hata fiziği ve incecik beli ise göze ilk çarpan muhteşem detaylardan aldı! Hayranlarından “İşte Kerem Bürsin’i pişman ettirecek o poz” yorumlarını alan Serenay Sarıkaya, gündemi salladı geçti! İşte merak edilenler…