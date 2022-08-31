Serenay Sarıkaya Dantelli Bikinisiyle Sırılsıklam Paylaştı! Kusursuz Bacakları, 0 Hata Fiziği, İncecik Beli… “İşte Kerem Bürsin’i Pişman Ettirecek O Poz”
Yakın zamanda ekranlara Şahmeran dizisiyle dönecek olan Serenay Sarıkaya’nın tatil pozları yine kalpleri yerinden çıkardı. Dantelli, siyah bir bikini giyen Serenay Sarıkaya, sırılsıklam halleriyle başları döndürdü! Kusursuz bacakları, 0 hata fiziği ve incecik beli ise göze ilk çarpan muhteşem detaylardan aldı! Hayranlarından “İşte Kerem Bürsin’i pişman ettirecek o poz” yorumlarını alan Serenay Sarıkaya, gündemi salladı geçti! İşte merak edilenler…
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan dünya güzeli oyuncu Serenay Sarıkaya, Şahmeran dizisiyle ekranlara kesin dönüş yapmıştı. Daha ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezonunun çekimleri tamamlanan Şahmeran dizisinin iddiası, Serenay Sarıkaya sevenlerini havalara uçurmuştu. Akıllara kazınan karakterlere hayat veren Serenay Sarıkaya’nın tatil pozları yürekleri yerinden çıkardı! İşte siyah bikinili paylaşım yapan Sarıkaya’nın o pozları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.