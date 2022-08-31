Masterchef’ten Elenen Şeyma’nın Yatak Pozları Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Kim Der 2 Çocuk Annesi Diye!” Yarışmadan Sonra…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına katılmak için canla başla savaşan Şeyma Müjdeci en sonunda ana kadrodaki yerini almıştı. Milyonların dikkatini üzerine çeken Şeyma Müjdeci’nin evli ve iki çocuk annesi olduğunu duyanlar ise şoktan şoka girdi! 29 yaşındaki güzel ismin 18 yaşında duran halleri ise sosyal medyada daha belirginleşti! Peki, Şeyma Müjdeci nasıl bir paylaşımda bulundu?

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