Masterchef’ten Elenen Şeyma’nın Yatak Pozları Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Kim Der 2 Çocuk Annesi Diye!” Yarışmadan Sonra…
Tv8 ekranlarının en başarılı yemek yarışmalarından biri olan Masterchef’ten ilk elenen isim Şeyma olmuştu. Masterchef’teki hayallerine veda eden Şeyma’nın sosyal medya pozlarını görenler ise büyülendi! Yatak odasından paylaşımda bulunan Şeyma Müjdeci, hayranlarının yürekleri hop indirip hop kaldırdı! 2 çocuk annesi olduğuna inandırması güç olan Şeyma Müjdeci, kısa sürede gündem oldu!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına katılmak için canla başla savaşan Şeyma Müjdeci en sonunda ana kadrodaki yerini almıştı. Milyonların dikkatini üzerine çeken Şeyma Müjdeci’nin evli ve iki çocuk annesi olduğunu duyanlar ise şoktan şoka girdi! 29 yaşındaki güzel ismin 18 yaşında duran halleri ise sosyal medyada daha belirginleşti! Peki, Şeyma Müjdeci nasıl bir paylaşımda bulundu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.