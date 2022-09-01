Altın Fiyatları Paraşütle Düşüyor! Çeyrek Altın Yerle Bir Oldu; Yetişenin Elinde Kalacak… Altın Alacaklar Kuyumculara Koştu! Neler Oluyor?

Ekonomi takipçileri ve altın alacaklar tarafından araştırma konusu olan altın fiyatları, uzun bir süredir yükselişteydi. En son açıklanan FED faiz kararından sonra altın bir anda yükselmeye başlamıştı. 1000 liranın üstüne çıkarak zirve noktaya gelen altın, 1000 liranın aşağısına düştü! Peki, çeyrek ve gram gibi altın fiyatları ne kadar oldu?

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