Altın Fiyatları Paraşütle Düşüyor! Çeyrek Altın Yerle Bir Oldu; Yetişenin Elinde Kalacak… Altın Alacaklar Kuyumculara Koştu! Neler Oluyor?
Altın fiyatlarında skandal çakılma yaşandı! Alınan FED kararından sonra dibin dibine giren altın, alıcısının adeta yalın ayak koşmasına neden oldu! Uzun bir süredir yükselişte olan altının bir anda düşüş yaşaması ise herkesi şaşırttı! Alınan FED faiz kararından sonra düşmeye başlayan altın son 1,5 ayın...
Ekonomi takipçileri ve altın alacaklar tarafından araştırma konusu olan altın fiyatları, uzun bir süredir yükselişteydi. En son açıklanan FED faiz kararından sonra altın bir anda yükselmeye başlamıştı. 1000 liranın üstüne çıkarak zirve noktaya gelen altın, 1000 liranın aşağısına düştü! Peki, çeyrek ve gram gibi altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.