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01 Eyl 2022 - 11:23

Masterchef Fatma Nur Yerin Dibine Girdi! Geceleri Gözüne Uyku Girmedi; Mosmor Kesildi! 83 Milyonun Önünde Rezil Ola Ola… Yüzüne Bile Bakmadı!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Mastechef’te Fatma Nur resmen rezil rüsva oldu! Geceleri gözüne uykunun girmediğini açıklayan Masterchef Fatma Nur, stüdyoda mosmor kesildi. 83 milyonun önünde rezil ola ola öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…