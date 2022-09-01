Masterchef Fatma Nur Yerin Dibine Girdi! Geceleri Gözüne Uyku Girmedi; Mosmor Kesildi! 83 Milyonun Önünde Rezil Ola Ola… Yüzüne Bile Bakmadı!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Mastechef’te Fatma Nur resmen rezil rüsva oldu! Geceleri gözüne uykunun girmediğini açıklayan Masterchef Fatma Nur, stüdyoda mosmor kesildi. 83 milyonun önünde rezil ola ola öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasındaki mücadelenin kazanı Mavi takım olmuştu. Yarışmanın mimlenmiş isimlerinden biri olan Fatma Nur ise herkesin şok içerisinde bıraktı! Gündemi sallayan Fatma Nur’un Somer Şefin karşısına geçip söyledikleri ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.