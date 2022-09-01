- 01 Eyl 2022 - 11:23

Masterchef Fatma Nur Yerin Dibine Girdi! Geceleri Gözüne Uyku Girmedi; Mosmor Kesildi! 83 Milyonun Önünde Rezil Ola Ola… Yüzüne Bile Bakmadı!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Mastechef’te Fatma Nur resmen rezil rüsva oldu! Geceleri gözüne uykunun girmediğini açıklayan Masterchef Fatma Nur, stüdyoda mosmor kesildi. 83 milyonun önünde rezil ola ola öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasındaki mücadelenin kazanı Mavi takım olmuştu. Yarışmanın mimlenmiş isimlerinden biri olan Fatma Nur ise herkesin şok içerisinde bıraktı! Gündemi sallayan Fatma Nur’un Somer Şefin karşısına geçip söyledikleri ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

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01 Eyl 2022 - 11:23 Ankara- Yaşam

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Masterchef Fatma Nur Yerin Dibine Girdi! Geceleri Gözüne Uyku Girmedi; Mosmor Kesildi! 83 Milyonun Önünde Rezil Ola Ola… Yüzüne Bile Bakmadı! mask
Masterchef Fatma Nur Yerin Dibine Girdi! Geceleri Gözüne Uyku Girmedi; Mosmor Kesildi! 83 Milyonun Önünde Rezil Ola Ola… Yüzüne Bile Bakmadı!
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