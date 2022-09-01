Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 1 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir aya bugün itibariyle başlayan Ankaralılar, gözünü kulağını bir süredir Başkent EDAŞ tarafından gerçekleştirilen elektrik şebekesi altyapı çalışmalarına çevirmiş bulunuyor. Bugün de yapılacak olan bu çalışmaların ortaya elektrik kesintileri çıkarıp çıkarmayacağı netleşmeye başlıyor. Peki, 1 Eylül 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 1 Eylül 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...