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01 Eyl 2022 - 23:56

Survivor Ayşe Sonunda Muradına Eriyor! “Çapkın” Sevgilisinden Evlenme Teklifini Aldı... Masterchef Sergen’i Çabuk Unuttu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını iki kez üst üste duyuran Ayşe Yüksel’in parmağına takmış olduğu tektaş yüzük ortalığı karıştırdı. Bir dönem Masterchef yarışmasında yer almış olan Sergen Özen’le aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel’in Sergen Özen’i çabuk unuttuğu gündeme bomba gibi düştü! “Çapkın” olmasıyla anılan isimden evlenme teklifi alan Ayşe Yüksel’e “Ne ara Ayşe” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…