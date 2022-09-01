Survivor Ayşe’nin Tektaşı Ortalığı Karıştırdı! “Çapkın” Sevgilisinden Evlenme Teklifini Aldı; Masterchef Sergen’i Çabuk Unuttu! “Ne Ara Ayşe!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını iki kez üst üste duyuran Ayşe Yüksel’in parmağına takmış olduğu tektaş yüzük ortalığı karıştırdı. Bir dönem Masterchef yarışmasında yer almış olan Sergen Özen’le aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel’in Sergen Özen’i çabuk unuttuğu gündeme bomba gibi düştü! “Çapkın” olmasıyla anılan isimden evlenme teklifi alan Ayşe Yüksel’e “Ne ara Ayşe” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasının Gönüllüler takımında ilk kez boy gösteren Ayşe Yüksel, yarışmadan 3. olarak ayrılmıştı. Survivor All Star 2022 yarışmasından teklif aldığını ama gitmek istemediğini dile getiren Ayşe Yüksel, 1,5 ay sonra yarışmada yerini almıştı. All Star’dan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra defalarca kez aşk dedikodularına karışmıştı! Peki, Ayşe Yüksel evleniyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.