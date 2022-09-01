Somer Sivrioğlu’nun Sevgilisi Pınar Kayabaşı Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Somer Sivrioğlu İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer…

MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapmaya başladığından bu yana ekran seyircisinin yakından takip ettiği isimlerden biri olan Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde adı bir süredir birlikte olan Pınar Kayabaşı ile birlikte bir paylaşım gerçekleştirdi. Bu paylaşımın ardından Somer Sivrioğlu ile Pınar Kayabaşı arasındaki ilişki daha yakından merak edilir hale geldi! Peki, Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi Pınar Kayabaşı kimdir? Pınar Kayabaşı kaç yaşında, Somer Sivrioğlu ile arasındaki yaş farkı kaç? Pınar Kayabaşı ile Somer Sivrioğlu ne zamandır birlikte? İşte, detaylar…