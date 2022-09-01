Tozluyaka’nın Hazal’ı Çağla Şimşek Kimdir? Çağla Şimşek Hangi Dizilerde Oynadı, Nasıl Ünlü Oldu? İşte Çağla Şimşek Hakkında Bilinmeyenler…

FOX TV ekranlarından yayınlandığı günden beri televizyon izleyicisinin sıkı sıkıya takip ettiği Tozluyaka dizisinin en çok sevilen karakterlerinden biri de Hazal oldu. Hazal karakterine hayat veren genç oyuncu Çağla Şimşek, bu rolü ile seyircisinden onayı aldı. Çağla Şimşek hakkında bilinmeyenler ise, bir bir ortaya çıkmaya başladı! Peki, Tozluyaka’nın Hazal’ı Çağla Şimşek Kkmdir? Çağla Şimşek hangi dizilerde oynadı, nasıl ünlü oldu? İşte Çağla Şimşek hakkında bilinmeyenler…