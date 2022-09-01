Bir süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu Berk Oktay ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan herkesi sevindirecek bir haber geldi. Düğün tarihleri belli olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin düğünü ile ilgili tüm detayalar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan bu gelişmenin ardından YıldızÇağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti arasındaki yaş farkı merak edilir hale geldi! Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evlendi mi? Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay arasında kaç yaş var? İşte, detaylar…

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