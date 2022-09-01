Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay Evlendi Mi? Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay Arasında Kaç Yaş Var?
Bir süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu Berk Oktay ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan herkesi sevindirecek bir haber geldi. Düğün tarihleri belli olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin düğünü ile ilgili tüm detayalar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar...
Bir süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu Berk Oktay ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’dan herkesi sevindirecek bir haber geldi. Düğün tarihleri belli olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin düğünü ile ilgili tüm detayalar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan bu gelişmenin ardından YıldızÇağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti arasındaki yaş farkı merak edilir hale geldi! Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evlendi mi? Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay arasında kaç yaş var? İşte, detaylar…
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01 Eyl 2022 - 11:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.