İrem Derici Taş Gibi Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını! Saten Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı; Görenler Hayran Kaldı! “Nesin Sen? Kraliçe Falan Mı?”
Hem iş hayatıyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen İrem Derici, taş gibi fiziğiyle yine yaptı yapacağını! Saten bir elbise giyerek akılları başlardan alıp götüren İrem Derici, görenlerin kendisine hayran kalmasına neden oldu! Vücuduyla gündemi sallayan İrem Derici’ye “Nesin sen kraliçe falan mı?” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kariyeriyle konuşulduğu kadar sosyal medya üzerinden yapmış olduğu iddialı paylaşımlarla da adından söz ettiren İrem Derici, geçtiğimiz gün çıkmış olduğu konserinden bir paylaşımda bulundu. Manisa’yı şarkılarıyla inleten İrem Derici, taş gibi fiziğiyle başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.