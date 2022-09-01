- 01 Eyl 2022 - 11:34

İrem Derici Taş Gibi Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını! Saten Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı; Görenler Hayran Kaldı! “Nesin Sen? Kraliçe Falan Mı?”

Hem iş hayatıyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen İrem Derici, taş gibi fiziğiyle yine yaptı yapacağını! Saten bir elbise giyerek akılları başlardan alıp götüren İrem Derici, görenlerin kendisine hayran kalmasına neden oldu! Vücuduyla gündemi sallayan İrem Derici’ye “Nesin sen kraliçe falan mı?” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kariyeriyle konuşulduğu kadar sosyal medya üzerinden yapmış olduğu iddialı paylaşımlarla da adından söz ettiren İrem Derici, geçtiğimiz gün çıkmış olduğu konserinden bir paylaşımda bulundu. Manisa’yı şarkılarıyla inleten İrem Derici, taş gibi fiziğiyle başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Eyl 2022 - 11:34 Ankara- Yaşam

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İrem Derici Taş Gibi Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını! Saten Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı; Görenler Hayran Kaldı! “Nesin Sen? Kraliçe Falan Mı?” mask
İrem Derici Taş Gibi Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını! Saten Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı; Görenler Hayran Kaldı! “Nesin Sen? Kraliçe Falan Mı?”
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