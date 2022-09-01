Doğalgaz ve Elektriğe Dev Zam! Konutlarda ve Sanayide Kullanılan Doğalgaz ve Elektriğe Zam Getirildiği Açıklandı! Doğalgaz ve Elektrik Ne Kadar Zamlandı? Zamlar Ne Zaman Geçerli Olacak?
Son günlerde elektronikten akaryakıtlara pek çok ürünün fiyatı artarken zam furyasına elektrik ve doğalgaz da eklendi. Dün gece yarısı yapılan açıklama ile evde ve sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza zam geldiği duyurulurken zamlar ile ilgili merak edilen konular ise şu şekilde.
Ülkemizde son zamanlarda yaşanan artan enflasyon ve kurlar nedeni ile bir süredir durgun olan hatta indirimlerin de yaşandığı pek çok alanda yeniden zam haberleri gelmeye başladı. Bu bağlamda kurlar günden güne artarken başta altın, elektronik ve akaryakıtlar olmak üzere birçok ürün sürekli olarak zamlanmaya devam ediyor. Ancak bu zamlardan biri de dün gece açıklanan yeni doğalgaz ve elektrik zammı oldu. Yaşanan zamlardan en etkileyicilerinden olan elektrik ve doğalgaz zammı ise hem konutlara hem de sanayilere getirildi. Gece yarısı açıklanan zam ile ilgili merak edilen tüm detaylar ise şu şekilde.
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01 Eyl 2022 - 11:41 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.