Doğalgaz ve Elektriğe Dev Zam! Konutlarda ve Sanayide Kullanılan Doğalgaz ve Elektriğe Zam Getirildiği Açıklandı! Doğalgaz ve Elektrik Ne Kadar Zamlandı? Zamlar Ne Zaman Geçerli Olacak?

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan artan enflasyon ve kurlar nedeni ile bir süredir durgun olan hatta indirimlerin de yaşandığı pek çok alanda yeniden zam haberleri gelmeye başladı. Bu bağlamda kurlar günden güne artarken başta altın, elektronik ve akaryakıtlar olmak üzere birçok ürün sürekli olarak zamlanmaya devam ediyor. Ancak bu zamlardan biri de dün gece açıklanan yeni doğalgaz ve elektrik zammı oldu. Yaşanan zamlardan en etkileyicilerinden olan elektrik ve doğalgaz zammı ise hem konutlara hem de sanayilere getirildi. Gece yarısı açıklanan zam ile ilgili merak edilen tüm detaylar ise şu şekilde.

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