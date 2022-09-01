Masterchef Yarışmasında Melih ve Metin Birbirine Girdi! Kriz Üzerine Kriz Yaşadılar; Restler Çekildi! Şeflerin Gözü Önünde Öyle Bir Kavga Ettiler Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde heyecan doruklara çıkmıştı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın eğlenceli ve öğretici sunumuyla gerçekleşen Masterchef’te Mavi takım ve Kırmızı takım, kıyasıya mücadele etmiş ve kazanan takım Maviler olmuştu. Kırmızı takım ise bireysellik mücadelesini vermiş, Kıvanç dokunulmaz olmuş ve Fatma Nur’u potaya göndermişti. Takım oylamasıyla birlikte Ayaz’da potaya gönderilen isim olmuştu! Oldukça gergin olan iki takımında yeni bölümde birbirlerine girdikleri ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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