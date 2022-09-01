- 01 Eyl 2022 - 11:26 G: 01 Eyl 2022 - 12:01

Masterchef Yarışmasında Melih ve Metin Birbirine Girdi! Şeflerin Gözü Önünde Öyle Bir Kavga Ettiler Ki… “Hiç Utanma Kalmadı Bu Yıl!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yeni bölümü heyecanla beklenen Masterchef’te Melih ve Metin’in birbirine girdikleri gözler önüne serildi! Öyle bir kavga ettiler ki, sosyal medya resmen ayağa kalktı! Milyonların dikkatini çeken bu durum sonrasında; “Hiç utanma kalmadı” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde heyecan doruklara çıkmıştı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın eğlenceli ve öğretici sunumuyla gerçekleşen Masterchef’te Mavi takım ve Kırmızı takım, kıyasıya mücadele etmiş ve kazanan takım Maviler olmuştu. Kırmızı takım ise bireysellik mücadelesini vermiş, Kıvanç dokunulmaz olmuş ve Fatma Nur’u potaya göndermişti. Takım oylamasıyla birlikte Ayaz’da potaya gönderilen isim olmuştu! Oldukça gergin olan iki takımında yeni bölümde birbirlerine girdikleri ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Eyl 2022 - 11:26 Ankara- Yaşam

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