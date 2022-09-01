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01 Eyl 2022 - 11:57

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’nı Unutamıyor! Öyle Bir Şekilde Ele Verdi Ki, Şeyma Artık Suratına Bile Bakmayacak! Ayça Çağla Altunkaya Duyarsa Kıyamet…

Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilcalı’nın hem kariyerindeki adımları hem de özel hayatı gündemden düşmek nedir bilmiyor! Şeyma Subaşı’yla boşanma kararı alan Acun Ilıcalı’nın eski aşkını unutamadığı gündeme bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı’na olan benzerliğiyle gündem Ayça Çağla Altunakaya’nın bu pozları görmesinden sonra kıyametin kopacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…