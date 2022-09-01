Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’nı Unutamıyor! Öyle Bir Şekilde Ele Verdi Ki, Şeyma Artık Suratına Bile Bakmayacak! Ayça Çağla Altunkaya Duyarsa Kıyamet…
Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilcalı’nın hem kariyerindeki adımları hem de özel hayatı gündemden düşmek nedir bilmiyor! Şeyma Subaşı’yla boşanma kararı alan Acun Ilıcalı’nın eski aşkını unutamadığı gündeme bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı’na olan benzerliğiyle gündem Ayça Çağla Altunakaya’nın bu pozları görmesinden sonra kıyametin kopacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Zeynep Yılmaz’la evli olduğu süreçte Şeyma Subaşı’na aşık olan Acun Ilıcalı, milyonları şok etmişti. Subaşı’yla 9 yıl aşk yaşayan Acun Ilıcalı, sadece 1 yıl evli kalmıştı. Boşanma kararı alan ikili, başka isimlerde aşkı bulmuşlardı. Şeyma Subaşı’yla boşanma kararı aldıktan sonra arkadaş kalan Acun Ilıcalı, sosyal medyada yayılan görsellerle herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.