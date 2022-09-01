Düşük Gelirli Tüm Ailelere Elektrik Tüketim Desteği! Elektrik Faturanızı Devlet Ödeyecek! İşte Elektrik Tüketim Desteğinden Yararlanmak İçin Yapmanız Gerekenler!
Ekonomik problemlerin arttığı son günlerde geçim sıkıntısı çeken vatandaşların imdadına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetişiyor. Elektrik tüketimi desteği nedir? Elektrik tüketim desteğinden nasıl yararlanılır? İşte elektrik tüketimi desteği ile ilgili merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler etkisini vatandalar üzerinde göstermeye devam ediyor. Yaşanan fiyat artışları halkın en büyük problemleri arasında yer alıyor. Akaryakıttan giyime, elektronikten gıdaya kadar birçok alanda milyonlarca üründe fiyat artışları yaşanmaya devam ederken son olarak doğalgaz ve elektriğe zam geldiği açıklandı. Konutlarda %20 sanayilerde ise %50 oranında zam yapıldığı açıklanması ile birlikte artan fiyatlar nedeni ile vatandaşlar da yaşanan artış karşısında devlet onayı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Vakıflar ve Belediyeler tarafından yapılan yardımları araştırmayı başladı. Bu yardımlardan biri olan elektrik tüketim desteği ile ilgili merak edilen detaylar ve başvuru koşulları ise şu şekilde.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
01 Eyl 2022 - 23:26 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.