Düşük Gelirli Tüm Ailelere Elektrik Tüketim Desteği! Elektrik Faturanızı Devlet Ödeyecek! İşte Elektrik Tüketim Desteğinden Yararlanmak İçin Yapmanız Gerekenler!

Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler etkisini vatandalar üzerinde göstermeye devam ediyor. Yaşanan fiyat artışları halkın en büyük problemleri arasında yer alıyor. Akaryakıttan giyime, elektronikten gıdaya kadar birçok alanda milyonlarca üründe fiyat artışları yaşanmaya devam ederken son olarak doğalgaz ve elektriğe zam geldiği açıklandı. Konutlarda %20 sanayilerde ise %50 oranında zam yapıldığı açıklanması ile birlikte artan fiyatlar nedeni ile vatandaşlar da yaşanan artış karşısında devlet onayı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Vakıflar ve Belediyeler tarafından yapılan yardımları araştırmayı başladı. Bu yardımlardan biri olan elektrik tüketim desteği ile ilgili merak edilen detaylar ve başvuru koşulları ise şu şekilde.

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