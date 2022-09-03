Telefona En Bağımlı Burçlar Belli Oldu! İşte Cebinden Telefonunu Çıkarınca Hayattan Kopan O Burçlar…
Her burcun teknoloji ile arasında kurduğu bağ aynı ölçüde gelişmiyor. Ancak, bu listede yer alan burçlar için cep telefonu olmazsa olmaz haline çoktan gelmiş bulunuyor. Cep telefonuna bir uzvu gibi davranan bu burçlar, dönem dönem yanındakiyle sohbet etmeyi bile unutuyor! Sizde telefona bağlı yaşayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun teknoloji ile arasında kurduğu bağ aynı ölçüde gelişmiyor. Ancak, bu listede yer alan burçlar için cep telefonu olmazsa olmaz haline çoktan gelmiş bulunuyor. Cep telefonuna bir uzvu gibi davranan bu burçlar, dönem dönem yanındakiyle sohbet etmeyi bile unutuyor! Peki, hangi burç telefona bağımlı yaşıyor? İşte cebinden telefonunu çıkarınca hayatı kopan burçlar…
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03 Eyl 2022 - 22:10 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.