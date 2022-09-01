Eylül Ayını Ağlaya Ağlaya Bitirecek Burçlar Belli Oldu? İşte İşinden Kovulup, Sevgilisinden Ayrılacak O Burçlar…
Her ay, ne yazık ki her burç için kaçırılamaz fırsatların geldiği ya da en güzel günlerini yaşayacakları ay olmuyor. Bilakis, bazı burçlar tam olarak şansı o ayda görürken, bazı burçlar en büyük acılarını ve kırgınlıklarını aynı ay içerisinde yaşıyor. Eylül ayının girmesiyle birlikte Başak ve Balık burcu kişilerini mükemmel günler beklerken; bu listede yer alan burçları ile ilgili detaylar haberimizde...
Her ay, ne yazık ki her burç için kaçırılamaz fırsatların geldiği ya da en güzel günlerini yaşayacakları ay olmuyor. Bilakis, bazı burçlar tam olarak şansı o ayda görürken, bazı burçlar en büyük acılarını ve kırgınlıklarını aynı ay içerisinde yaşıyor. Eylül ayının girmesiyle birlikte Başak ve Balık burcu kişilerini mükemmel günler beklerken; bu listede yer alan burçları ise, oldukça zor günler bekliyor! Peki, eylül ayını ağlaya ağlaya bitirecek burçlar hangileri? İşte işinden kovulup, sevgilisinden terk edilecek, dünyası başına yıkılacak burçlar…
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01 Eyl 2022 - 23:27 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.