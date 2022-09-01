İbrahim Tatlıses: Beni İdo kurtardı! Trafik Kazasının Ardından Dedikleri Sosyete Dünyasını Ayağa Kaldıracak! “Bunu da Yapmazsın!”

Bir süredir aralarındaki davalar nedeniyle sık sık karşı karşıya gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses, ünlü türkücünün geçirdiği kaza sonrası yeniden karşı karşıya gelmeye başladı. Birbirlerine sosyal medyadan gönderme yapmaya başlamış olan baba oğuldan son hamle İbrahim Tatlıses’ten geldi! Peki, Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses neden küs? Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses barıştı mı? İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlıses için ne dedi? İşte, detaylar…

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