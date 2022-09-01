Behzat Ç’den Bomba Haber! Behzat Ç'nin yeni sezon tarihi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Sosyal Medya Zangır Sallanıyor!

Bir süredir dizi izleyicisinin sabırsızlık ile beklediği Behzat Ç. dizisi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Behzat Ç. dizisinin yeni kadrosuna dahil olan bir isim ilk kez ortaya çıkarken, ünlü ismin yaptığı açıklamalar, dizinin gidişatı hakkında çok önemli ipuçları verdi. Öte yandan Behzat Ç. dizisinin yayın tarihi de o ünlü ismin açıklamaları sonrasında ortaya çıktı! Peki, Behzat Ç. ne zaman başlıyor, ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. nerede, hangi kanalda yayınlanacak? Behzat Ç. yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar…