- 01 Eyl 2022 - 23:33

Behzat Ç’den Bomba Haber! Behzat Ç'nin yeni sezon tarihi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Sosyal Medya Zangır Sallanıyor!

Bir süredir dizi izleyicisinin sabırsızlık ile beklediği Behzat Ç. dizisi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Behzat Ç. dizisinin yeni kadrosuna dahil olan bir isim ilk kez ortaya çıkarken, ünlü ismin yaptığı açıklamalar, dizinin gidişatı hakkında çok önemli ipuçları verdi. Öte yandan Behzat Ç. dizisinin yayın tarihi de o ünlü ismin açıklamaları sonrasında ortaya çıktı! İşte Behzat Ç. dizisinden son detaylar...

Bir süredir dizi izleyicisinin sabırsızlık ile beklediği Behzat Ç. dizisi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Behzat Ç. dizisinin yeni kadrosuna dahil olan bir isim ilk kez ortaya çıkarken, ünlü ismin yaptığı açıklamalar, dizinin gidişatı hakkında çok önemli ipuçları verdi. Öte yandan Behzat Ç. dizisinin yayın tarihi de o ünlü ismin açıklamaları sonrasında ortaya çıktı! Peki, Behzat Ç. ne zaman başlıyor, ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. nerede, hangi kanalda yayınlanacak? Behzat Ç. yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar…

01 Eyl 2022 - 23:33 - Burç Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol'un 'Bana öyle bakma' Dedi Eşi Ali Özbir Kayıtsız Kalamadı!! Çıtayı Üste Çıkardılar; Sözleri Olay Yarattı! Sosyal Medya Sallanıyor… mask
Esra Erol'un 'Bana öyle bakma' Dedi Eşi Ali Özbir Kayıtsız Kalamadı!! Çıtayı Üste Çıkardılar; Sözleri Olay Yarattı! Sosyal Medya Sallanıyor…
Eylül Ayını Ağlaya Ağlaya Bitirecek Burçlar Belli Oldu? İşte İşinden Kovulup, Sevgilisinden Terk Edilecek, Dünyası Başına Yıkılacak Burçlar… mask
Eylül Ayını Ağlaya Ağlaya Bitirecek Burçlar Belli Oldu? İşte İşinden Kovulup, Sevgilisinden Terk Edilecek, Dünyası Başına Yıkılacak Burçlar…
Carrefoursa Market Bim'den Sonra Coştu! İnanılmaz Kampanya! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Un, Pirinç, Nohut Fiyatları Yayınlandı! mask
Carrefoursa Market Bim'den Sonra Coştu! İnanılmaz Kampanya! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Un, Pirinç, Nohut Fiyatları Yayınlandı!
Fenerbahçeli Arda Güler’e İnanılmaz Teklif! İngiliz Devi Arsenal Arda Güler İçin Milyon Euroları Gözden Çıkardı! Fenerbahçe’nin Kasasına Tam 30 Milyon Euro Girecek! mask
Fenerbahçeli Arda Güler’e İnanılmaz Teklif! İngiliz Devi Arsenal Arda Güler İçin Milyon Euroları Gözden Çıkardı! Fenerbahçe’nin Kasasına Tam 30 Milyon Euro Girecek!
Düşük Gelirli Tüm Ailelere Elektrik Tüketim Desteği! Elektrik Faturanızı Devlet Ödeyecek! İşte Elektrik Tüketim Desteğinden Yararlanmak İçin Yapmanız Gerekenler! mask
Düşük Gelirli Tüm Ailelere Elektrik Tüketim Desteği! Elektrik Faturanızı Devlet Ödeyecek! İşte Elektrik Tüketim Desteğinden Yararlanmak İçin Yapmanız Gerekenler!
Bankaların Emekli Promosyon Başvuru Süresi Uzatıldı! Ödemeleri 10 bin TL'ye Dayandı! En Çok Promosyon Hangi Banka Tarafından Veriliyor? mask
Bankaların Emekli Promosyon Başvuru Süresi Uzatıldı! Ödemeleri 10 bin TL'ye Dayandı! En Çok Promosyon Hangi Banka Tarafından Veriliyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL