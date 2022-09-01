Behzat Ç’den Bomba Haber! Behzat Ç'nin yeni sezon tarihi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Sosyal Medya Zangır Sallanıyor!
Bir süredir dizi izleyicisinin sabırsızlık ile beklediği Behzat Ç. dizisi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Behzat Ç. dizisinin yeni kadrosuna dahil olan bir isim ilk kez ortaya çıkarken, ünlü ismin yaptığı açıklamalar, dizinin gidişatı hakkında çok önemli ipuçları verdi. Öte yandan Behzat Ç. dizisinin yayın tarihi de o ünlü ismin açıklamaları sonrasında ortaya çıktı! İşte Behzat Ç. dizisinden son detaylar...
Bir süredir dizi izleyicisinin sabırsızlık ile beklediği Behzat Ç. dizisi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Behzat Ç. dizisinin yeni kadrosuna dahil olan bir isim ilk kez ortaya çıkarken, ünlü ismin yaptığı açıklamalar, dizinin gidişatı hakkında çok önemli ipuçları verdi. Öte yandan Behzat Ç. dizisinin yayın tarihi de o ünlü ismin açıklamaları sonrasında ortaya çıktı! Peki, Behzat Ç. ne zaman başlıyor, ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç. nerede, hangi kanalda yayınlanacak? Behzat Ç. yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar…
01 Eyl 2022 - 23:33 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.