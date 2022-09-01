Carrefoursa Market Bim'den Sonra Coştu! İnanılmaz Kampanya! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Un, Pirinç, Nohut Fiyatları Yayınlandı!
Ülkemizdeki en önemli zincir marketler arasında bulunan hem birçok markanın hem de kendi üretimi olan ürünlere sahip olan Carrefoursa inanılmaz kampanyalar yayınlamaya devam ediyor. İşte Carrefoursa marketteki indirimli temel ihtiyaç ürünleri ve fiyat listesi.
Yaptığı indirim dolu kampanyalar ile halkın en sevdiği marketler arasında yer alan Carrefoursa müşterilerinin taleplerini dikkate alarak kampanyalar yayınlamaya devam ediyor. Bu bağlamda temel ihtiyaç ürünlerinde indirime giden Carrefoursa birçok Ayçiçek yağı, un, çay, şeker ve bakliyat ürününde fiyatları yarıya indirdi. İşte Carrefoursa marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.
Tat Osmancık Pirinç 1 kg: 25,30 TL
Kalecik Un 5 kg: 49,90 TL
Eker Kaymaksız Yoğurt: 46,95 TL
Bal Küpü Küp Şeker 1 kg: 28,90 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre: 139,90 TL
Söke Un 1 kg: 18,25 TL
Namet Kangal Sucuk 200 gram: 39,90 TL
Marmarabirlik Naturel Sızma Zeytinyağı 1 litre: 97,50 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre Teneke: 199,90 TL
Çaykur Tiryaki Çay 1 kg: 75,90 TL
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01 Eyl 2022 - 21:13 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.