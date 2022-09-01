- 01 Eyl 2022 - 21:13

Carrefoursa Market Bim'den Sonra Coştu! İnanılmaz Kampanya! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Un, Pirinç, Nohut Fiyatları Yayınlandı!

Ülkemizdeki en önemli zincir marketler arasında bulunan hem birçok markanın hem de kendi üretimi olan ürünlere sahip olan Carrefoursa inanılmaz kampanyalar yayınlamaya devam ediyor. İşte Carrefoursa marketteki indirimli temel ihtiyaç ürünleri ve fiyat listesi.

Yaptığı indirim dolu kampanyalar ile halkın en sevdiği marketler arasında yer alan Carrefoursa müşterilerinin taleplerini dikkate alarak kampanyalar yayınlamaya devam ediyor. Bu bağlamda temel ihtiyaç ürünlerinde indirime giden Carrefoursa birçok Ayçiçek yağı, un, çay, şeker ve bakliyat ürününde fiyatları yarıya indirdi. İşte Carrefoursa marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.

Tat Osmancık Pirinç 1 kg: 25,30 TL

Kalecik Un 5 kg: 49,90 TL

Eker Kaymaksız Yoğurt: 46,95 TL

Bal Küpü Küp Şeker 1 kg: 28,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre: 139,90 TL

Söke Un 1 kg: 18,25 TL

Namet Kangal Sucuk 200 gram: 39,90 TL

Marmarabirlik Naturel Sızma Zeytinyağı 1 litre: 97,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre Teneke: 199,90 TL

Çaykur Tiryaki Çay 1 kg: 75,90 TL

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01 Eyl 2022 - 21:13 - Gündem

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