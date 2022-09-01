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01 Eyl 2022 - 21:13

Carrefoursa Market Bim'den Sonra Coştu! İnanılmaz Kampanya! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Un, Pirinç, Nohut Fiyatları Yayınlandı!

Ülkemizdeki en önemli zincir marketler arasında bulunan hem birçok markanın hem de kendi üretimi olan ürünlere sahip olan Carrefoursa inanılmaz kampanyalar yayınlamaya devam ediyor. İşte Carrefoursa marketteki indirimli temel ihtiyaç ürünleri ve fiyat listesi.