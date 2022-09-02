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02 Eyl 2022 - 00:00

Demet Özdemir'in öz ablası gözleriyle nefes kesti! Birbirleriyle Gram Alakaları Yok; Görenlerin Çoğu Akrabası Sanıyor!

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Demet Özdemir’in düğününde en çok ilgi odağı olan isimlerden birisi de Derya Özdemir olmuştu. Kıpkırmızı bir elbise giyerek adeta fiziğini konuşturan Demet Özdemir’in biricik ablası Derya Özdemir’in birbirleriyle hiç benzememesi ise gözlerden kaçmadı! Öyle ki, Demet Özdemir’in ablasını görenlerin birçoğu “Demet’in paralel evrendeki akrabası” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…