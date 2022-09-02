Demet Özdemir'in öz ablası gözleriyle nefes kesti! Birbirleriyle Gram Alakaları Yok; Görenlerin Çoğu Akrabası Sanıyor!
Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Demet Özdemir’in düğününde en çok ilgi odağı olan isimlerden birisi de Derya Özdemir olmuştu. Kıpkırmızı bir elbise giyerek adeta fiziğini konuşturan Demet Özdemir’in biricik ablası Derya Özdemir’in birbirleriyle hiç benzememesi ise gözlerden kaçmadı! Öyle ki, Demet Özdemir’in ablasını görenlerin birçoğu “Demet’in paralel evrendeki akrabası” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Dünyayla Benim Aramda dizisi için çalışmalarını tamamlayan Demet Özdemir milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çekmişti. Buğra Gülsoy’la olan sevişme sahneleriyle herkesi şok eden Demet Özdemir’in kariyer basamaklarını adım adım çıkmasında yardımcı olan ablası Derya Özdemir’in sosyal medya pozları nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.