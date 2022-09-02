- 02 Eyl 2022 - 00:00

Demet Özdemir'in öz ablası gözleriyle nefes kesti! Birbirleriyle Gram Alakaları Yok; Görenlerin Çoğu Akrabası Sanıyor!

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Demet Özdemir’in düğününde en çok ilgi odağı olan isimlerden birisi de Derya Özdemir olmuştu. Kıpkırmızı bir elbise giyerek adeta fiziğini konuşturan Demet Özdemir’in biricik ablası Derya Özdemir’in birbirleriyle hiç benzememesi ise gözlerden kaçmadı! Öyle ki, Demet Özdemir’in ablasını görenlerin birçoğu “Demet’in paralel evrendeki akrabası” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Dünyayla Benim Aramda dizisi için çalışmalarını tamamlayan Demet Özdemir milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çekmişti. Buğra Gülsoy’la olan sevişme sahneleriyle herkesi şok eden Demet Özdemir’in kariyer basamaklarını adım adım çıkmasında yardımcı olan ablası Derya Özdemir’in sosyal medya pozları nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Eyl 2022 - 00:00 Ankara- Yaşam

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Demet Özdemir'in öz ablası gözleriyle nefes kesti! Birbirleriyle Gram Alakaları Yok; Görenlerin Çoğu Akrabası Sanıyor! mask
Demet Özdemir'in öz ablası gözleriyle nefes kesti! Birbirleriyle Gram Alakaları Yok; Görenlerin Çoğu Akrabası Sanıyor!
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