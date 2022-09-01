Müge Anlı Bıçak Altına Yatacak; Kocası “Seni Böyle Beğenmiyorum!” Deyince… Yeni Hali İçin Doktor Randevusu Alındı…

ATV ekranlarından yayınlanan ve gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı Yüzbaşıoğlu hakkında ortaya ameliyat olacağı yönünde yeni bir iddia atıldı. Bu iddianın ardından Müge Anlı Yüzbaşıoğlu’nun estetik yaptırıp, yaptırmayacağı merak edilirken; ünlü sunucunun bu iddialara ne diyeceği de bir hayli merak edildi. Peki, Müge Anlı Yüzbaşıoğlu neden ameliyat olacak? Müge Anlı Yüzbaşıoğlu estetik mi yaptıracak? Müge Anlı Yüzbaşıoğlu, neresine estetik yaptıracak? İşte, detaylar…