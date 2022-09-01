Müge Anlı Bıçak Altına Yatacak; Kocası “Seni Böyle Beğenmiyorum!” Deyince… Yeni Hali İçin Doktor Randevusu Alındı…
ATV ekranlarından yayınlanan ve gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı Yüzbaşıoğlu hakkında ortaya ameliyat olacağı yönünde yeni bir iddia atıldı. Bu iddianın ardından Müge Anlı Yüzbaşıoğlu’nun estetik yaptırıp, yaptırmayacağı merak edilirken merak edilen detaylar haberimizde...
ATV ekranlarından yayınlanan ve gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı Yüzbaşıoğlu hakkında ortaya ameliyat olacağı yönünde yeni bir iddia atıldı. Bu iddianın ardından Müge Anlı Yüzbaşıoğlu’nun estetik yaptırıp, yaptırmayacağı merak edilirken; ünlü sunucunun bu iddialara ne diyeceği de bir hayli merak edildi. Peki, Müge Anlı Yüzbaşıoğlu neden ameliyat olacak? Müge Anlı Yüzbaşıoğlu estetik mi yaptıracak? Müge Anlı Yüzbaşıoğlu, neresine estetik yaptıracak? İşte, detaylar…
01 Eyl 2022 - 16:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.