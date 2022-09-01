- 01 Eyl 2022 - 16:21 G: 01 Eyl 2022 - 16:26

Esra Erol’un Sezonu Yine Olaylı Başladı! Annesini Babasını Ararken Başına Gelmeyen Kalmadı! Canlı Yayında Gözyaşları Sel Oldu…

Esra Erol’un ATV ekranlarından sunduğu ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara el uzatmasıyla popüler hale gelmiş olan Esra Erol’da programı, geçtiğimiz pazartesi itibariyle yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Gündüz kuşağının en çok sevilen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, bu sezona da oldukça hızlı başladı. İşte detaylar...

Esra Erol’un ATV ekranlarından sunduğu ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara el uzatmasıyla popüler hale gelmiş olan Esra Erol’da programı, geçtiğimiz pazartesi itibariyle yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Gündüz kuşağının en çok sevilen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, bu sezona da oldukça hızlı başladı. Esra Erol’da programının yeni sezonunun ilk haftasına damga vuran olay ise, Kadir Eren’in biyolojik ailesini araması oldu! Peki, Esra Erol’da programı Kadir Eren olayı ne? Esra Erol’da programı Kadir Eren gerçek ailesi kim, bulundu mu? İşte, detaylar…

01 Eyl 2022 - 16:21 - Magazin

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