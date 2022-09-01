- 01 Eyl 2022 - 21:12

Masterchef Danilo Zanna Yine Tüm Türkiye Dalga Konusu Oldu! Mehmet Şef Bile Artık Yaka Silkiyor; 10 Yıl Oldu Ama… “Yazık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi Danilo Zanna, yine tüm Türkiye’nin dalga konusu oldu! Mehmet Şefin bile yaka silktiği bu olayın üzerine tam 10 yıl geçti ama yaşanan durum; “Yazık” yorumundan ileriye götürmedi! Sevecen ve sempatik halleriyle dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna, sonunda bunu da yaptı! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar, Hint yemeği yaparak şeflerden tam not almaya çalışmışlardı. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında yaşanan muhteşem mücadelenin sonunda yarışı kazanan takım Kırmızılar olmuştu. Yarışmanın gülen yüzü ve enerjisine denk olan Danilo Zanna’nın yapmış olduğu tek hata ise Mehmet Şefin bile diline düştü! İşte merak edilenler…

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01 Eyl 2022 - 21:12 Ankara- Yaşam

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