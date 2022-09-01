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01 Eyl 2022 - 21:12

Masterchef Danilo Zanna Yine Tüm Türkiye Dalga Konusu Oldu! Mehmet Şef Bile Artık Yaka Silkiyor; 10 Yıl Oldu Ama… “Yazık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi Danilo Zanna, yine tüm Türkiye’nin dalga konusu oldu! Mehmet Şefin bile yaka silktiği bu olayın üzerine tam 10 yıl geçti ama yaşanan durum; “Yazık” yorumundan ileriye götürmedi! Sevecen ve sempatik halleriyle dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna, sonunda bunu da yaptı! İşte merak edilenler…