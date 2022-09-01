Fenerbahçeli Arda Güler’e İnanılmaz Teklif! İngiliz Devi Arsenal Arda Güler İçin Milyon Euroları Gözden Çıkardı! Fenerbahçe’nin Kasasına Tam 30 Milyon Euro Girecek!

Ülkemizin en köklü ve büyük camialarından birisi olan Fenerbahçe transferde takıma kattıkları oyunculardan çok sattığı oyuncular ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ligde çalkantılı gidişatını sürdürürken henüz transfer sezonunun devam etmesi ile birlikte takıma katılan oyuncular ile gücüne güç katarken takımdan ayrılacak oyuncular da merak edilmeye devam ediyor. Fenerbahçe’nin ise son 2 sezondur en gözde oyuncularından biri olan Arda Güler’de transfer haberlerinin ortasında yer alıyor. Başarılı genç oyuncu ile ilgili spor medyası tarafından ortaya atılan iddia ise gündeme bomba gibi düştü. Arsenal, Fenerbahçe ve Arda Güler üçlemesi arasındaki transfer iddiaları ve detayları ise şu şekilde.

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