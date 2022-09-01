Fenerbahçeli Arda Güler’e İnanılmaz Teklif! İngiliz Devi Arsenal Arda Güler İçin Milyon Euroları Gözden Çıkardı! Fenerbahçe’nin Kasasına Tam 30 Milyon Euro Girecek!
Fenerbahçe’nin süper genç yıldızı Arda Güler için ortaya atılan iddia spor gündemine bomba gibi düştü! Genç yetenek Arda Güler için İngiltere’nin köklü kulüplerinden Arsenal, Fenerbahçe kulübünün kapısını tam 30 milyon Euro ile çalacak. İşte Arda Güler’in transferi ile ilgili merak edilen tüm detaylar…
Ülkemizin en köklü ve büyük camialarından birisi olan Fenerbahçe transferde takıma kattıkları oyunculardan çok sattığı oyuncular ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ligde çalkantılı gidişatını sürdürürken henüz transfer sezonunun devam etmesi ile birlikte takıma katılan oyuncular ile gücüne güç katarken takımdan ayrılacak oyuncular da merak edilmeye devam ediyor. Fenerbahçe’nin ise son 2 sezondur en gözde oyuncularından biri olan Arda Güler’de transfer haberlerinin ortasında yer alıyor. Başarılı genç oyuncu ile ilgili spor medyası tarafından ortaya atılan iddia ise gündeme bomba gibi düştü. Arsenal, Fenerbahçe ve Arda Güler üçlemesi arasındaki transfer iddiaları ve detayları ise şu şekilde.
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01 Eyl 2022 - 21:12 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.