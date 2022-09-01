- 01 Eyl 2022 - 21:12

Yeni Gelin Demet Özdemir Bu Sefer Çok Sert Konuştu! Gelinliği Sinekliğe Benzetilmişti; Açıklaması Oğuzhan Koç’u Bile Titretti! “Abarttın Sanki!”

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, milyonların kalbinde kuşlar uçurmuştu. Giymiş olduğu gelinlikle tepkileri arka arkaya alan Demet Özdemir, bu kez çok sert konuştu! Sinekliğe ve halı kaydırmazına benzetilen gelinliği hakkında yapmış olduğu açıklamayla Oğuzhan Koç’u bile titreten Demet Özdemir’e “Abarttın sanki” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. 2 yıldır aşk yaşayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğünü büyük bir merakla bekleniyordu. İsteme ve nişan yaptıktan sonra 26 Ağustos’ta evleneceklerini açıklayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğünü 2 gün ertelenmiş ve 28’sinde dünya evine girmişlerdi. Çok konuşulan bir düğüne imzalarını atan çiftten eleştirilere ilk yanıt geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Eyl 2022 - 21:12 Ankara- Yaşam

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Yeni Gelin Demet Özdemir Bu Sefer Çok Sert Konuştu! Gelinliği Sinekliğe Benzetilmişti; Açıklaması Oğuzhan Koç’u Bile Titretti! “Abarttın Sanki!” mask
Yeni Gelin Demet Özdemir Bu Sefer Çok Sert Konuştu! Gelinliği Sinekliğe Benzetilmişti; Açıklaması Oğuzhan Koç’u Bile Titretti! “Abarttın Sanki!”

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