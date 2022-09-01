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01 Eyl 2022 - 21:12

Yeni Gelin Demet Özdemir Bu Sefer Çok Sert Konuştu! Gelinliği Sinekliğe Benzetilmişti; Açıklaması Oğuzhan Koç’u Bile Titretti! “Abarttın Sanki!”

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, milyonların kalbinde kuşlar uçurmuştu. Giymiş olduğu gelinlikle tepkileri arka arkaya alan Demet Özdemir, bu kez çok sert konuştu! Sinekliğe ve halı kaydırmazına benzetilen gelinliği hakkında yapmış olduğu açıklamayla Oğuzhan Koç’u bile titreten Demet Özdemir’e “Abarttın sanki” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…