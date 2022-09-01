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01 Eyl 2022 - 21:12

Masterchef Evine Acun Ilıcalı’dan Bomba Baskın! Ters Ters Konuşup; Alayına Resti Çekti! “Babanızın Evinde Görmeyince…” Yarışmacıları Hizaya Dizip…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’’te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ana kadroya giren yarışmacılarına Acun Medya’nın ayalarmış olduğu villalarda kalıyorlardı. Lüks, havuzlu ve geniş bahçeli villaya baskın düzenleyen Acun Ilıcalı ise yarışmacıları resmen hizaya dizdi! Hepsine ters ters konuşan Acun Ilıcalı, alayına resti çekti! Peki, Acun Ilıcalı yarışmacıları neden uyardı?