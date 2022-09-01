Hande Erçel ve Gamze Erçel Birbirine Girecek! Önce Övdü Sonra Yerin Dibine Gömdü; Erçel Savaşları Başladı, Başlayacak! Neler Oldu Neler…
Erçel kardeşler, yine sosyal medyayı salladı! Hande Erçel ve Gamze Erçel’in birbirine girmesinin an meselesi olduğuna dair yorumlar yapılırken; Gamze Erçel’in önce övmesi, sonra yerin dibine gömmesi ise gözlerden kaçmadı! Erçel savaşlarının başlamasına ramak kaldığını gösteren iki isim arasında bakın neler oldu neler…
Güzel oyuncu Hande Erçel, dizilerde rol ala ala ününü dünyaya duyurmuştu. Neredeyse tüm dünya ülkeleri tarafından tanınan ve bilinen bir isim olan Hande Erçel’in bu ünü ister istemez bir süre sonra güzeller güzeli kardeşi Gamze Erçel’e sıçramıştı. Gamze Erçel’in yapmış olduğu açıklama sonrasında ikilinin birbirine gireceğine dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.