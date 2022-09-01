- 01 Eyl 2022 - 21:13

Survivor Sude’den Bomba Mert Öcal Açıklaması! Bu Sözlerden Sonra Evlilik Falan Hikaye; Mert Öcal Her Şeyi Kafasında Bitirdi Bile… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimleri yasak aşk dedikodularına karışan Sude Burcu ve Mert Öcal, en sonunda yine bombayı patlattı! Sude Burcu’dan gelen Mert Öcal açıklaması, “Evlilik falan hikaye bu saatten sonra” yorumlarına neden oldu! Mert Öcal’ın artık bir şeyleri kafasında bitirdiğine dair yorumlarda gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı; Mert Öcal’ın en yakın arkadaşıyla birlikte olduğunu söylemesi şok etmişti. Çok geçmeden Sude Burcu ve Mert Öcal’ında aşk yaşadığının ortaya çıkması tepkilere neden olmuştu. Peki, Sude Burcu neler dedi?

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01 Eyl 2022 - 21:13 Ankara- Yaşam

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