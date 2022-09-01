Survivor Sude’den Bomba Mert Öcal Açıklaması! Bu Sözlerden Sonra Evlilik Falan Hikaye; Mert Öcal Her Şeyi Kafasında Bitirdi Bile… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimleri yasak aşk dedikodularına karışan Sude Burcu ve Mert Öcal, en sonunda yine bombayı patlattı! Sude Burcu’dan gelen Mert Öcal açıklaması, “Evlilik falan hikaye bu saatten sonra” yorumlarına neden oldu! Mert Öcal’ın artık bir şeyleri kafasında bitirdiğine dair yorumlarda gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı; Mert Öcal’ın en yakın arkadaşıyla birlikte olduğunu söylemesi şok etmişti. Çok geçmeden Sude Burcu ve Mert Öcal’ında aşk yaşadığının ortaya çıkması tepkilere neden olmuştu. Peki, Sude Burcu neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.