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01 Eyl 2022 - 21:14

Melisa Döngel Göğüslerini Elleyerek Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Hatuna Bak! Taş Gibi!” Vücuduna Yapışan Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! Yürekler Yangın Yeri…

Güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Melisa Döngel, göğüslerini elleyerek öyle bir poz verdi ki, görenlerin nutku tutuldu! “Hatuna bak taş gibi” yorumlarını alan Melisa Döngel, vücuduna yapışan kıyafetiyle resmen fizik şov yaptı! İşte Melisa Döngel’in yürekleri yangın yerine çeviren o pozları…