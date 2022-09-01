Melisa Döngel Göğüslerini Elleyerek Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Hatuna Bak! Taş Gibi!” Vücuduna Yapışan Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! Yürekler Yangın Yeri…
Güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Melisa Döngel, göğüslerini elleyerek öyle bir poz verdi ki, görenlerin nutku tutuldu! “Hatuna bak taş gibi” yorumlarını alan Melisa Döngel, vücuduna yapışan kıyafetiyle resmen fizik şov yaptı! İşte Melisa Döngel’in yürekleri yangın yerine çeviren o pozları…
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği karakterle çok beğenilen Melisa Döngel, Aşk Mantık İntikam dizisinde ise yıldızını parlatmıştı. Ekranların aranan yüzü haline gelen Melisa Döngel, en son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla karakterine hayat vermeye başlamıştı. Yeni karakteri için oldukça heyecanlı olan Melisa Döngel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu birbirinden çekici pozlar ise gündemi salladı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.