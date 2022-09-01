- 01 Eyl 2022 - 21:14

Melisa Döngel Göğüslerini Elleyerek Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Hatuna Bak! Taş Gibi!” Vücuduna Yapışan Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! Yürekler Yangın Yeri…

Güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Melisa Döngel, göğüslerini elleyerek öyle bir poz verdi ki, görenlerin nutku tutuldu! “Hatuna bak taş gibi” yorumlarını alan Melisa Döngel, vücuduna yapışan kıyafetiyle resmen fizik şov yaptı! İşte Melisa Döngel’in yürekleri yangın yerine çeviren o pozları…

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği karakterle çok beğenilen Melisa Döngel, Aşk Mantık İntikam dizisinde ise yıldızını parlatmıştı. Ekranların aranan yüzü haline gelen Melisa Döngel, en son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla karakterine hayat vermeye başlamıştı. Yeni karakteri için oldukça heyecanlı olan Melisa Döngel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu birbirinden çekici pozlar ise gündemi salladı! İşte merak edilenler…

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01 Eyl 2022 - 21:14 Ankara- Yaşam

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Melisa Döngel Göğüslerini Elleyerek Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Hatuna Bak! Taş Gibi!” Vücuduna Yapışan Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! Yürekler Yangın Yeri… mask
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