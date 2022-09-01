Masterchef Mehmet Şef’in Gözünün Yaşına Bakılmadı! Acun Ilıcalı O Videoyu İzleyince; “İşini İyi Yapsın” Dedi! Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu…
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te 5 yıldır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Şefin resmen gözünün yaşına bakılmadı! Acun Ilıcalı’nın o videoyu izleyince; “İşini iyi yapsın” dediği gündeme bomba gibi düştü! Birçok kişi ise Mehmet Şefin yaptıklarıyla dediklerinin birbirine uyuşmadığını dile getirerek; “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Yarışmacılar, Hindistan’ın öne çıkan yemeklerini yaparak; şeflerden geçer not almak için kıyasıya mücadele etmişti. Mavi takımın oyunu kazandığı bilinirken; eleme adayları da tek tek ortaya çıkmıştı! Yayınlanan bölümde Mehmet Yalçınkaya’nın yaptığı ise dengeleri alt üst etmeye yetti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.