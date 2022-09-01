Anasayfa/

Foto Galeri/

01 Eyl 2022 - 21:14

Masterchef Mehmet Şef’in Gözünün Yaşına Bakılmadı! Acun Ilıcalı O Videoyu İzleyince; “İşini İyi Yapsın” Dedi! Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu…

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te 5 yıldır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Şefin resmen gözünün yaşına bakılmadı! Acun Ilıcalı’nın o videoyu izleyince; “İşini iyi yapsın” dediği gündeme bomba gibi düştü! Birçok kişi ise Mehmet Şefin yaptıklarıyla dediklerinin birbirine uyuşmadığını dile getirerek; “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?