Sadece 5 Dakikada Dünyanın En Lezzetli Tatlısını Hazırlayacaksınız! Bir Kez Tadına Bakan Kazan Kazan Yemek İsteyecek! Aman Dikkat: Elti Çatlatır…
Sadece 5 dakikada hazırlanan ve dünyanın en kolay tatlısı olarak bilinen sufle; Haberler Ankara’nın tarifiyle yapınca daha bir başka oluyor! Bir kez tadına bakanın kazan kazan yemek isteyeceği sufle tarifi, eltinizi orta yerinden çatlatacak! İşte tadına doyum olmayan o sufle tarifi…
7’den 70’e herkesin beğenerek ve bayılarak yediği tatlılar arasında ilk sıralarda yerini alan sufle, hem hızlıca hazırlanmasından hem de tadına doyum olmayan bir ürün! Kıvamı bir kez tutturulunca tadına doyum olmayan sufle için yapmanız gerekenleri ve püf noktaları ele alarak; sizler için bir reçete çıkardık! Peki, dünyanın en güzel tatlısı sufle nasıl yapılır?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.