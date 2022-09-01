Gönül Dağı Dilek’in Son Hali İnanılır Gibi Değil! Diziden Sonra Bambaşka Birisi Oldu; “Taner Bile Seni Tanıyamaz!” Saçı, Başı…
Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın son hali inanılır gibi değil! Diziden sonra bambaşka birisine dönen Gülsim Ali İlhan’a birçok kişi ise “Taner bile seni bu halde tanıyamaz” yorumlarında bulundular! Saçı, başı adeta bambaşka bir Gülsim Ali İlhan olan, başarılı oyuncu, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilenler…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden yetenekli isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin sezon finalinde ekranlara veda eden güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan, diziden sonra soluğu yurtdışında almıştı. Tatilini doya doya yaşayan güzel oyuncu daha sonra İstanbul’a dönmüştü. Masmavi gözlerini ön plana çıkaran bir imaj değişimi yapan İlhan, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.