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01 Eyl 2022 - 22:46

Gönül Dağı Dilek’in Son Hali İnanılır Gibi Değil! Diziden Sonra Bambaşka Birisi Oldu; “Taner Bile Seni Tanıyamaz!” Saçı, Başı…

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın son hali inanılır gibi değil! Diziden sonra bambaşka birisine dönen Gülsim Ali İlhan’a birçok kişi ise “Taner bile seni bu halde tanıyamaz” yorumlarında bulundular! Saçı, başı adeta bambaşka bir Gülsim Ali İlhan olan, başarılı oyuncu, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilenler…