Masterchef Yarışması Yayından Kaldırılıyor! Acun Ilıcalı Kararını Verdi; Yayın Akışı Komple Değişti! Tv8 Yönetimi Konuya Anında El Attı! “Güle Güle Şefim!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyor. “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’te yarışmacılar şampiyon olmak için kıyasıya mücadele ediyordu. Masterchef yarışmasının 6 ayının bitmesiyle birlikte şuan bulunan 18 yarışmacıdan sadece birisi kupayı kaldıracaktı. Yarışmanın her bölümü büyük bir keyifle izlenirken; gelen son dakika kararı ise yürekleri sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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