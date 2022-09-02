Romantik aşklar herkesin hayali olsa da bu bazen kişiler arasındaki ilişkiden bazen de sadece karşı tarafın karakterinden kaynaklı olarak pek mümkün olmuyor. İşin içine karşı tarafın karakteri girdiğinde ise, karakter üzerinde son derece etkili olan burçlar, elbette ortaya çıkıveriyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanlar, partnerlerine asla önem vermezken, aynı zamanda partnerlerini elinde oynatmalarıyla da kalp kırmaya bayılıyor! Peki, sevgilisini parmağında oynatan burçlar hangileridir? İşte Partnerini Avucunun İçine Alan O Burçlar…

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