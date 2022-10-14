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14 Eki 2022 - 00:18

Tuzak Dizisinin Umut’u Akın Akınözü Kimdir Merak Uyandırdı! Akın Akınözü Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer...

TV8 ekranlarının yeni dizisi olan Tuzak ile seyirci karşısına bu sezon da çıkacağı netleşen ünlü oyuncu Akın Akınözü, hazırlıklarına başladı. Tuzak dizisinde Umut karakterine hayat verecek Akın Akınözü, televizyon seyircisinin yakın markajına çoktan girdi. İşte Akın Akınözü ile ilgili merak edilen tüm detaylar...