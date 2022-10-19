Tuzak Dizisinin Çiçek’i Bensu Soral Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şaştı Kaldı! Bensu Soral Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu?
TV8 ekranlarının merak ile beklenilen yeni sezon yapımlarından biri olan Tuzak dizisinin kadın başrolü nihayet belli oldu. Tuzak dizisinin Çiçek karakterine hayat verecek olan Bensu Soral’ın Akın Akınözü’ne partnerlik yapacağı açıklandı. Yeni sezonda da ekranlarda olacak olan Bensu Soral’ın nasıl ünlü olduğunu öğrenenler ise, bir hayli şaşırdı! İşte detaylar...
TV8 ekranlarının merak ile beklenilen yeni sezon yapımlarından biri olan Tuzak dizisinin kadın başrolü nihayet belli oldu. Tuzak dizisinin Çiçek karakterine hayat verecek olan Bensu Soral’ın Akın Akınözü’ne partnerlik yapacağı açıklandı. Yeni sezonda da ekranlarda olacak olan Bensu Soral’ın nasıl ünlü olduğunu öğrenenler ise, bir hayli şaşırdı! Peki, Tuzak dizisinin Çiçek’i Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli? Bensu Soral nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
19 Eki 2022 - 23:53 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.