Tuzak Dizisinin Çiçek’i Bensu Soral Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şaştı Kaldı! Bensu Soral Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu?

TV8 ekranlarının merak ile beklenilen yeni sezon yapımlarından biri olan Tuzak dizisinin kadın başrolü nihayet belli oldu. Tuzak dizisinin Çiçek karakterine hayat verecek olan Bensu Soral’ın Akın Akınözü’ne partnerlik yapacağı açıklandı. Yeni sezonda da ekranlarda olacak olan Bensu Soral’ın nasıl ünlü olduğunu öğrenenler ise, bir hayli şaşırdı! Peki, Tuzak dizisinin Çiçek’i Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli? Bensu Soral nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…