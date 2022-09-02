Masterchef Mehmet Yalçınkaya Sinir Krizi Geçirdi! Bas Bas Bağırdı; Yapılan Sineye Çekilecek Gibi Değil! Artık Masaları Yumrukluyor… “Uğraşmaya Değmez Şefim!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Yalçınkaya resmen sinir krizi geçirdi! Bas bas bağıran Mehmet Yalçınkaya’ya yapılan hamle ise sineye çekilir gibi değil! Artık bir noktadan sonra dayanamayıp masaları yumruklayan Mehmet Yalçınkaya’ya “Uğraşmana değmez şefim” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak biliniyordu. 6 ay boyunca hem takımlarla hem de bireysel olarak mücadele edecek olan yarışmacılar; kupayı kaldırmak için elinden geleni arkasına koymayacaktı. Masterchef yarışmasının son bölümünde ise yarışmacılar Mehmet Yalçınkaya’yı en sonunda çıldırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.