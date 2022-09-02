- 02 Eyl 2022 - 13:54 G: 02 Eyl 2022 - 14:05

Masterchef Mehmet Yalçınkaya Sinir Krizi Geçirdi! Bas Bas Bağırdı; Yapılan Sineye Çekilecek Gibi Değil! Artık Masaları Yumrukluyor… “Uğraşmaya Değmez Şefim!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Yalçınkaya resmen sinir krizi geçirdi! Bas bas bağıran Mehmet Yalçınkaya’ya yapılan hamle ise sineye çekilir gibi değil! Artık bir noktadan sonra dayanamayıp masaları yumruklayan Mehmet Yalçınkaya’ya “Uğraşmana değmez şefim” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak biliniyordu. 6 ay boyunca hem takımlarla hem de bireysel olarak mücadele edecek olan yarışmacılar; kupayı kaldırmak için elinden geleni arkasına koymayacaktı. Masterchef yarışmasının son bölümünde ise yarışmacılar Mehmet Yalçınkaya’yı en sonunda çıldırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Eyl 2022 - 13:54 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasak Elma’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Ölüm… Eda Ece İlk Kez Açıkladı; Milyonlar Gözyaşlarına Boğuldu! Kalpler Paramparça Oldu; Gencecik Yaşta… mask
Yasak Elma’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Ölüm… Eda Ece İlk Kez Açıkladı; Milyonlar Gözyaşlarına Boğuldu! Kalpler Paramparça Oldu; Gencecik Yaşta…
Bim Market’ten İnanılmaz Fırsat! 9 Eylül Aktüelinde Yok Yok! Elektrikli Bisiklet, Televizyonlar, Cep Telefonları, Ev Aletleri, Mutfak Eşyaları İndirimli Fiyatlarla Satışa Sunuluyor! İşte Bim 9 Eylül Aktüeli! mask
Bim Market’ten İnanılmaz Fırsat! 9 Eylül Aktüelinde Yok Yok! Elektrikli Bisiklet, Televizyonlar, Cep Telefonları, Ev Aletleri, Mutfak Eşyaları İndirimli Fiyatlarla Satışa Sunuluyor! İşte Bim 9 Eylül Aktüeli!
Survivor Ayşe’nin Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Çapkın” Deniliyordu; Fotoğrafları Genç Kızların Kalbini Çaldı! Meğer O İsimle… Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe’nin Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi Ortaya Çıktı! “Çapkın” Deniliyordu; Fotoğrafları Genç Kızların Kalbini Çaldı! Meğer O İsimle… Neler Oluyor?
Hadise Minicik Elbisesiyle Kocasına Bir Resti Daha Çekti! Dekolte Ayarına Ambargosunu Koydu; Fiziğiyle Dudakları Isırttı! 2,5 Aylık Hamile Olduğu Konuşuluyordu… mask
Hadise Minicik Elbisesiyle Kocasına Bir Resti Daha Çekti! Dekolte Ayarına Ambargosunu Koydu; Fiziğiyle Dudakları Isırttı! 2,5 Aylık Hamile Olduğu Konuşuluyordu…
Araç Sahiplerine Müjde! Benzine 1.51 TL, Motorine 2,41 TL Dev İndirim! İndirimi Görenler Benzinliklere Koşuyor! İşte 2 Eylül 2022 Güncel Benzin ve Motorin İndirimi İle Akaryakıt Fiyatları! mask
Araç Sahiplerine Müjde! Benzine 1.51 TL, Motorine 2,41 TL Dev İndirim! İndirimi Görenler Benzinliklere Koşuyor! İşte 2 Eylül 2022 Güncel Benzin ve Motorin İndirimi İle Akaryakıt Fiyatları!
Masterchef’ten Elenen İsim İfşa Edildi! Metin Mi, Fatma Nur Mu, Onur Mu? O İsme Havada Karada Şampiyonluk Yok... mask
Masterchef’ten Elenen İsim İfşa Edildi! Metin Mi, Fatma Nur Mu, Onur Mu? O İsme Havada Karada Şampiyonluk Yok...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL