Masterchef Mehmet Yalçınkaya Sinir Krizi Geçirdi! Bas Bas Bağırdı; Yapılan Sineye Çekilecek Gibi Değil! Artık Masaları Yumrukluyor… “Uğraşmaya Değmez Şefim!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak biliniyordu. 6 ay boyunca hem takımlarla hem de bireysel olarak mücadele edecek olan yarışmacılar; kupayı kaldırmak için elinden geleni arkasına koymayacaktı. Masterchef yarışmasının son bölümünde ise yarışmacılar Mehmet Yalçınkaya’yı en sonunda çıldırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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