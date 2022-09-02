- 02 Eyl 2022 - 14:28

Şok Market’ten Müjde! Tüm Bakliyat Ürünleri, Makarna, Salça ve Yağ Fiyatlarında Dev İndirim! Hepsi 5,25 TL, 7,90 TL, 14,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Reyonlar Boşalmaya Başladı Bile

Satışa sunduğu kaliteli ürünlerde gerçekleştirdiği indirimler ile alışverişte ilk tercih edilen zincir marketler arasında yer alan Şok market müşterilerinin talepleri doğrultusunda birçok üründe indirime gitti. İşte şok marketteki indirimli ürünler.

Her hafta onlarca üründe inanılmaz indirimler gerçekleştiren Şok market indirimlerine bir yenisini daha ekledi ve bakliyat, makarna, salça, un ve yağ ürünlerinde indirime gitti. İşte Şok marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.

Evin Ayçiçek Yağı 5 litre: 152,50 TL

Evin Mısır Yağı 5 litre: 169,95 TL

Evin Ayçiçek Yağı 2 litre: 66,50 TL

Evin Ayçiçek Yağı 1 litre: 35,50 TL

Piyale Un 5 kg: 55 TL

Piyale Un 2 kg: 22,50 TL

Türk Şeker Kristal Toz Şeker 5 kg: 85 TL

Filiz Makarna Çeşitleri 500 gram: 9,25 TL

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02 Eyl 2022 - 14:28 - Gündem

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Şok Market’ten Müjde! Tüm Bakliyat Ürünleri, Makarna, Salça ve Yağ Fiyatlarında Dev İndirim! Hepsi 5,25 TL, 7,90 TL, 14,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Reyonlar Boşalmaya Başladı Bile mask
Şok Market’ten Müjde! Tüm Bakliyat Ürünleri, Makarna, Salça ve Yağ Fiyatlarında Dev İndirim! Hepsi 5,25 TL, 7,90 TL, 14,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Reyonlar Boşalmaya Başladı Bile
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