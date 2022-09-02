Kapıcılar Kralı’nın Kızıl Afeti Sevda Ferdağ’a Yıllar Hiç Acımadı! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Gören Duyan Tanıyamıyor!
Asıl adı Lütfiye Dumrul, sinemadaki adı Sevda Ferdağ olan ünlü sanatçı, geçtiğimiz onca yıldan sonra değişimi ile herkesi şoke etti. Kemal Sunal’ın başrolünü canlandırdığı efsanevi Yeşilçam filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı ile hafızalara kazınan ve kızıl saçları ile herkesi etkileyen Sevda Ferdağ’ın yıllar sonraki hali ortaya çıktı. İşte detaylar...
Asıl adı Lütfiye Dumrul, sinemadaki adı Sevda Ferdağ olan ünlü sanatçı, geçtiğimiz onca yıldan sonra değişimi ile herkesi şoke etti. Kemal Sunal’ın başrolünü canlandırdığı efsanevi Yeşilçam filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı ile hafızalara kazınan ve kızıl saçları ile herkesi etkileyen Sevda Ferdağ’ın yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları ise, Sevda Ferdağ’ın yıllar sonraki görüntüsüne ilginç yorumlarda bulundu. Peki, Sevda Ferdağ şimdi ne yapıyor? Sevda Ferdağ son hali nasıl, değişmiş mi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
02 Eyl 2022 - 14:40 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.