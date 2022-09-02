Kapıcılar Kralı’nın Kızıl Afeti Sevda Ferdağ’a Yıllar Hiç Acımadı! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Gören Duyan Tanıyamıyor!

Asıl adı Lütfiye Dumrul, sinemadaki adı Sevda Ferdağ olan ünlü sanatçı, geçtiğimiz onca yıldan sonra değişimi ile herkesi şoke etti. Kemal Sunal’ın başrolünü canlandırdığı efsanevi Yeşilçam filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı ile hafızalara kazınan ve kızıl saçları ile herkesi etkileyen Sevda Ferdağ’ın yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları ise, Sevda Ferdağ’ın yıllar sonraki görüntüsüne ilginç yorumlarda bulundu. Peki, Sevda Ferdağ şimdi ne yapıyor? Sevda Ferdağ son hali nasıl, değişmiş mi? İşte, detaylar…

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